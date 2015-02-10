Россия несет ответственность за жизнь и здоровье Савченко – МИД Украины (видео)

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины по поводу продления Савченко срока содержания под стражей.

"Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с принятым 10 февраля Басманным районным судом города Москва Российской Федерации решением о продлении содержания под стражей народного депутата Украины, члена украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Надежды Савченко", - говорится в заявлении.

В МИД отмечают, что при вынесении решения судом не были приняты во внимание ни собранные защитой доказательства, подтверждающие непричастность гражданки Украины в инкриминируемых ей действий, ни ходатайство об изменении меры пресечения, поданные вместе с гарантиями Посольства Украины и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, ни значительное ухудшение состояния здоровья Савченко.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что российская власть откровенно проигнорировала призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы о немедленном освобождении Савченко как лица, пользующегося дипломатическим иммунитетом члена ПАСЕ, нарушая таким образом свои обязательства как члена Совета Европы и участника ряда международных конвенций.

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Учитывая изложенное, МИД Украины требует от Российской Федерации немедленно освободить Савченко и всех других удерживаемых ею политических заключенных - граждан Украины, а также призывает мировое сообщество усилить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью освобождения всех граждан Украины, которые продолжают незаконно удерживаться на территории России.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, продлив до 13 мая срок ареста Савченко.

Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

Летчица содержится в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.