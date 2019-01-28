"Били по ногам и в живот, снимали это на видео": Павел Гриб рассказал, как его задерживали в Беларуси

Украинец рассказал, что его избивали, снимая издевательства на видео, и лишь после этого повезли к следователю на допрос.

Сотрудники ФСБ РФ, похитившие гражданина Украины Павла Гриба на территории Беларуси, избивали его, снимая процесс на видео.

Об этом украинский политзаключенный рассказал в ходе одного из судебных заседаний, говорится в репортаже российского издания Новая газета.

По версии следствия, Гриба задержали в российском городе Ярцево. Оперативников уголовного розыска, которые якобы провели задержание, суд допрашивал по видеосвязи.

"Поступила оперативная информация, и мы приехали на вокзал. На перроне увидели подозрительного молодого человека. Подошли к нему, показали удостоверения, проверили документы. У него при себе был украинский паспорт. Поскольку он вел себя подозрительно, предложили ему проехать с нами в отдел, он без проблем согласился. Пояснил, что едет то ли к своей девушке, то ли к знакомой. Дело было около восьми-девяти вечера, точное время не помню. Мы "откатали" ему пальцы - парень не сопротивлялся, не был в наручниках. Оказалось, он в розыске ФСБ", - рассказал следователь Александр Беспалов.

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На вопрос адвоката, что именно в Павле насторожило оперативников, Беспалов ответил: "Он бесцельно ходил по перрону и смотрел взад-вперед, по сторонам".

Но украинский политзаключенный опровергает слова российского силовика. "Меня эти люди не задерживали, я их не знаю. В Ярцево я не приезжал. Мое задержание было не 25 августа, а 24, и не в Ярцево, а в Гомеле, Беларуси. Я был похищен сотрудниками ФСБ. Незнакомые люди закинули меня в микроавтобус и вывезли через границу", - сказал Павел Гриб.

По словам Павла Гриба, сразу после встречи с россиянкой Татьяной Ершовой, с которой он познакомился с соцсетях, на автовокзале в Гомеле его похитили сотрудники ФСБ. Украинец добавил, что хорошо запомнил похитителей и при встрече смог бы их опознать.

"После разговора я пошел на автовокзал, чтобы вернуться в Украину, однако меня встретили неизвестные люди. Их было пятеро. Выглядели как обычные люди - джинсы, черные куртки. Мне на голову натянули капюшон, погрузили в микроавтобус и вывезли в лес", - рассказал Гриб.

Украинец рассказал, что его избивали, снимая издевательства на видео, и лишь после этого повезли к следователю на допрос.

"Били по ногам и в живот, снимали это на камеру; забрали документы и обратный билет. Затем повезли в какой-то спортивный зал. Помню, там была шведская стенка. Меня грозились повесить на нее вверх ногами. К рукам привязали гири. В туалет водили, но не давали ни пить, ни есть. А уже потом - к следователю", - рассказал политзаключенный.

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"Тот прямо сказал: "Либо ты признаешь все, либо остаешься еще тут", - добавил Гриб.

В качестве доказательств стороны обвинения была показана видеозапись допроса Павла следователями краснодарского УФСБ. На видеозаписи допроса на руках украинца видны ссадины и кровоподтеки. "Видно же, что ко мне применялась сила, и я не мог внятно ничего пояснить", - говорит суду Павел Гриб.

Хотя следователи на суде это ожидаемо отрицали и уверяли, что физическое насилие к Грибу якобы не применялось.

Допрос девушки, с которой встречался Гриб, Татьяны Ершовой и ее мамы прошел в закрытом режиме, пишет "Новая газета".

"На первом допросе она говорила, что показания за нее писал следователь, она только подписывала. Мне она объяснила это так: "Следователь говорил, что если я хочу помочь Паше, то должна подписать эти показания". Я думаю, они вводили в заблуждение и Татьяну, и Пашу. На последнем допросе Таня поначалу только плакала. Внятно она ничего не могла сказать, ее часто успокаивали. Потом, когда в очередной раз на нее надавили, она вышла и просто сказала, что подтверждает все показания, зачитанные прокурором. Те самые, которые ей давал подписывать следователь -написанные сухим юридическим языком", - рассказала о допросе Татьяны Ершовой адвокат Марина Дубровина.

Как сообщал УНИАН, о задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, на тот момент член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

7 сентября 2017 года стало известно, что Гриба удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. У Гриба тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказались разрешить украинским врачам на посещение и осмотр украинца в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

23 ноября 2018 года на судебном заседании свидетель стороны обвинения изменила показания в пользу Гриба. Подруга Ершовой частично отказалась от своих прежних показаний и заявила, что Гриб не обсуждал с Ершовой план теракта, и политика не была основной темой их разговоров.

12 декабря 2018 Грибу в суде стало плохо. Врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, заявили о необходимости обследования Гриба. Заседание суда было перенесено на 21 декабря 2018 года, а обследование так и не было проведено.