"Скорая" не помогла": украинскому политзаключенному Грибу резко стало плохо

У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела.

Украинском политзаключенному Павлу Грибу, которого в России обвиняют в якобы подготовке теракта, резко стало плохо.

Из-за этого заседание Северо-Кавказского окружного военного суда по его делу пришлось отложить, сообщил его отец Игорь Гриб.

"12 декабря 2018 года. Очередное заседание Северо-Кавказского окружного военного суда так и не состоялось. У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела. "Скорая помощь" никакой помощи предоставить не смогла", - написал отец политзаключенного в Facebook.

Читайте такжеПосле захвата украинских моряков русские усилили давление на политзаключенного Гриба – сестра

Он отметил, что заседание перенесено на 21 декабря.

Как сообщал УНИАН, о задержании украинца Гриба стало известно 28 августа 2017 года. По словам его отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павла удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказали в разрешении украинским врачам посетить и осмотреть Павла в СИЗО. По данным МИД, должного лечения юноша не получает.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

23 ноября на судебном заседании свидетель обвинения изменила показания в пользу обвиняемого Гриба.