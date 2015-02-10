В МИДе сообщили об "ощутимых результатах" по итогам встречи в Берлине

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем "Твиттере".

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"Только что закончились восьмичасовые трудные переговоры в Берлине с некоторыми ощутимыми результатами для встречи лидеров государств в "нормандском формате" в Минске", - написал дипломат.

Just finished 8 hour difficult negotiations in Berlin with some tangible results for the Normandy leaders in Minsk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 9, 2015

Как сообщил УНИАН, на 11 февраля в Минске намечена встреча президентов Украины, Франции, РФ и канцлера Германии, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта на Донбассе. Вчера президент Петр Порошенко заявил, что Украина надеется достичь договоренностей относительно ситуации на Донбассе на переговорах на высшем уровне в "нормандском формате" в Минске 11 февраля.