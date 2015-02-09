Порошенко надеется на результативные переговоры в Минске

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Порошенко сказал во время телефонного разговора с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе.

Порошенко сообщил, что настаивает на достижении устойчивого и безусловного прекращения огня, отводе тяжелого вооружения, выводе иностранных войск с украинской территории. Он подчеркнул, что необходимо закрыть границу от поставок оружия и наемников и ввести мониторинг и верификацию ОБСЕ, а также освободить заложников. После этого необходимо провести местные выборы по украинским законодательством и при международном наблюдении.

Читайте такжеВ Берлине стартовала встреча представителей МИД «нормандской четверки» - СМИПо словам Порошенко, именно на таких позициях, отражающих Минские договоренности, Украина в эти дни ведет переговоры в «нормандском формате» на уровне дипломатических представителей и проводить консультации на заседании Трехсторонней контактной группы.

«Украина надеется на договоренности на высшем уровне в «нормандском формате» в Минске в среду, 11 февраля», - сообщает пресс-служба.

Президент Украины пригласил своего польского коллегу посетить Украину в ближайшее время.

Справка УНИАН. 8 февраля в пресс-службе президента Украины сообщили, что во время телефонной конференции в «нормандском формате» президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились провести встречу в среду, 11 февраля, в Минске.

Позже в тот день Путин заявил, что встреча в «нормандском формате» 11 февраля состоится, «если к тому времени удастся согласовать ряд позиций».