Санкции отложили, чтобы помочь переговорам в Минске - Перебийнис

Об этом заявил спикер МИД Украины Евгений Перебийнис в эфире "5 канала", передает "Радио Свобода".

"ЕС дал четкий сигнал России, а также дал возможность провести в среду результативные переговоры", - отметил Перебийнис.

Спикер МИД Украины добавил, что именно от успехов переговоров лидеров стран "нормандской четверки" в Минске будет зависеть судьба дальнейших санкций ЕС к России.

Напомним, как ранее сообщил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына, Украина попросила ЕС отложить введение санкций против России до 16 февраля.

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Министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник расширили санкции в отношении РФ, добавив в черный список 19 человек и заморозив счета 9 компаний, однако введение данного решения в силу было отложено до 16 февраля.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини во время итоговой пресс-конференции по окончании Совета ЕС по иностранным делам заявила, что решение об отсрочке введения новых санкций против РФ в действие является полностью выбором глав МИД стран ЕС.