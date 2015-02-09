Бывший министр обороны Саламатин держал на счетах в Швейцарии $11,4 млн как российский клиент

Об этом свидетельствуют данные швейцарского отделения банка HSBC о его клиентов примерно из 200 стран, сообщают Ведомости.

"Бывший министр обороны Украины из правительства Виктора Януковича — Дмитрий Саламатин, державший на счетах в HSBC в 2006-2007 гг. $11,4 млн, занесен в списки как российский клиент. Это потому, что своим адресом он указал дом в самом дорогом поселке Москвы — Серебряном Бору, по соседству с бывшими руководителями ФСБ", - сообщает издание.

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По данным Росреестра, участок по адресу Центральный проезд Серебряного Бора, вл. 73, д. 8, принадлежит его жене Наталье Саламатиной.

Сообщается также, что Саламатин перебрался из России в Украину в 1999 г. и получил гражданство Украины в 2004 г. С 2006 г. он был депутатом Верховной рады от Партии регионов Виктора Януковича, в 2010 г. возглавлял украинскую госкомпанию по экспорту и импорту продукции и услуг военного назначения, а в 2011 г. —«Укроборонпром». С февраля по декабрь 2012 г. Саламатин был министром обороны Украины, а затем — советником Януковича. Депутаты Верховной рады обвиняли Саламатина в связях с российскими спецслужбами.

Напомним, в апреле прошлого года УНИАН сообщал, что ЕС заморозил счета Арбузова, Клименко, Ставицкого и Иванющенко.