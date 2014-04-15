ЕС заморозил счета Арбузова, Клименко, Ставицкого и Иванющенко
Санкции вступают в силу с сегодняшнего дня, 15 апреля 2014 года.
Совет Европейского Союза по вопросам иностранных дел заморозил счета еще четырех приближенных к экс-президенту Виктору Януковичу украинских чиновников, подозреваемых в разворовывании украинских государственных средств.
Об этом говорится в сегодняшнем выпуске официального журнала ЕС, передает РБК-Украина.
В частности, в обновленный санкционный список ЕС вошли:
бывший первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов;
бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко;
бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий;
народный депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко.
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Санкции вступают в силу с сегодняшнего дня, 15 апреля 2014 г.
Основанием для применения санкций, согласно сообщению в журнале ЕС, является проведение расследования в Украине относительно участия указанных лиц в преступлениях по растрате украинских государственных средств и их незаконному выведению за пределы Украины.
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Отмечается, что 14 апреля Совет ЕС расширил с 18-ти до 22-х список лиц, ответственных за незаконное присвоение украинских государственных средств, против которых применяются персональные санкции Евросоюза.
5 марта Евросоюз уже заморозил активы 18 человек, на которых распространяются соответствующие судебные расследования в Украине.
В частности, ЕС заморозил счета Януковича, его сыновей Александра и Виктора, экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, братьев Андрея и Сергея Клюевых, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, бизнесмена Сергея Курченко.