Заложили основу для нашей победы: президент почтил память защитников Донецкого аэропорта (фото, видео)

Порошенко отметил, что в слово «киборги» украинцы заложили свое восхищение железной стойкостью украинских воинов.

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что «киборги», славные защитники Донецкого аэропорта, заложили основу для победы Украины в войне с российским агрессором.

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Об этом глава государства заявил во время выступления на мероприятии, посвященном 4-й годовщине памяти погибших защитников ДАП, сообщает президентская пресс-служба.

«Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы. И она придет», - сказал Порошенко.

Он отметил, что во многих странах мира есть легенды о небольшой группе храбрых воинов, которые ценой собственной жизни остановили врага, вдохновили на борьбу современников, а потомкам - преподнесли пример мужества и самопожертвования. Украина же имеет реальный пример такого мужества, подчеркнул президент.

«Нам с вами выпала честь жить в одно время с невероятными героями, которые уже стали легендой. Но они - герои. Не миф, а чистая правда. Ожесточенное противостояние украинских воинов с российскими агрессорами в Донецком аэропорту завершилось в конце января. Не выдержали стены. А вот украинские воины выстояли, не сломались, а не согнулись и получили бессмертную славу. И поэтому - победили», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что в слово «киборги» украинцы заложили свое восхищение железной стойкостью украинских воинов. А их единство и решимость дать отпор российскому агрессору невиданно окрепли в дни, когда каждый украинец, затаив дыхание, следил за боевыми действиями в Донецком аэропорту.

«Боль и благодарность побуждают нас помнить обо всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины... За освобождение украинской земли», - отметил Порошенко, напомнив, что об этих людях уже сложены легенды, написаны книги, сняты фильмы.

«Низкий поклон вам, отцы и матери, жены и мужья, братья и сестры, дочери и сыновья «киборгов» - ребят из плоти и крови, которые оказались крепче бетона и железа. Не подобрать слов, которыми можно было бы омыть ваши слезы. Но знайте - вашей семьёй сейчас стала вся Украина, весь наш народ, в священную летопись которого ваши сыновья вошли навеки», - обратился президент к присутствующим в Зале памяти родных и близких украинских героев.

Справка УНИАН. Героическая оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года.

242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийским боевикам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли.

Отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали «киборгами».

Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.