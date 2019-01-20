Киборги выдержали – не выдержал бетон: Украина отмечает День памяти защитников Донецкого аэропорта

Только по официальным данным, погибло более двухсот украинских бойцов.

Сегодня, 20 января, Украина отмечает День памяти защитников Донецкого аэропорта (ДАП), оборона которого продолжалась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище «киборги». Только по официальным данным, за время обороны аэропорта погибло более 200 украинских бойцов, еще более полутысячи получили ранения. УНИАН предлагает вспомнить одну из самых известных вех войны на Донбассе.

История обороны Донецкого аэропорта

Бои за установление контроля над аэродромом Донецкого международного аэропорта, который имеет стратегическое значение, продолжались между незаконными вооруженными формированиями и военнослужащими Вооруженных сил Украины и добровольцами с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года.

Попытки установления контроля над Донецким аэропортом сепаратисты вместе с российскими военнослужащими начали осуществлять 17 апреля 2014 года. В этот день в аэропорт прибыли от 70 до 200 боевиков недавно провозглашенной так называемой «ДНР».

Украинские военные удерживали старый и новый терминалы аэропорта. Опорным пунктом украинских сил был поселок Пески, через который защитникам аэропорта поставляли провизию, боеприпасы, а также осуществлялась ротация бойцов. В этом же поселке была развернута артиллерия огневой поддержки.

Пророссийские силы осуществляли систематические штурмы терминалов. В результате боев разрушалась инфраструктура аэропорта. Так, в декабре 2014 года значительных разрушений претерпел старый терминал, 13 января 2015 года окончательно упала диспетчерская башня, которую удерживали украинские бойцы. В новом терминале бои шли за этажи. На финальных этапах битвы украинские воины удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались оккупантами.

Последние дни защиты аэропорта

20 января 2015 года пророссийские силы подорвали новый терминал, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалился, в результате чего погибло много украинских военнослужащих. За время боев украинская армия выстроила оборону, создав линию укреплений вокруг взлетной полосы по периметру окрестных сел — в Песках, Водяном, Опытном, возле вентиляционного ствола шахты Бутовки, куда и отошли бойцы из ДАПа.

18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибло 58 защитников-«киборгов», которые отстаивали этот плацдарм до последней капли крови. 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, потому что объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны. 22 января уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых и контуженных украинских бойцов попало в плен.

Как украинские бойцы стали «киборгами»

Украинских бойцов, которые защищали донецкий аэропорт, за стойкость, бесстрашие и непобедимость прозвали «киборгами». Впервые их так назвал один из сепаратистов, который пытался объяснить, почему пророссийские боевики так долго не могут захватить аэропорт.

Прозвище «киборги» быстро стало популярным — его употребляли как украинские СМИ, так и украинцы в соцсетях, называя героев-защитников Донецкого аэропорта. Словарь современного украинского языка и сленга «Мислово» даже признал киборгов словом 2014 года. Важно отметить, что большую часть времени для обороны аэропорта командиры оставляли бойцов только на добровольной основе.

Защитники Донецкого аэропорта

В Донецком аэропорту и прилегающем поселке Пески в разное время воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка «Днепр-1», бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и другие.

Украинский военным противостояли вооруженные силы РФ, российские наемники — «кадыровцы». Также незаконные вооруженные формирования местных террористов — «Восток», «Кальмиус», «Оплот», «Спарта», «Сомали» под командованием боевика Ходаковского, Павлова («Моторола») и Толстых («Гиви»).

Памяти «киборгов»

О боях в Донецком аэропорту и о его защитниках Леонид Кантер и Иван Ясний создали полнометражный документальный фильм «Добровольцы Божьей четы».

3 сентября 2015 года вышел роман Сергея Лойко «Аэропорт».

6 декабря 2017 года состоялась премьера в Украине полнометражного фильма «Киборги» режиссера Ахтема Сеитаблаева.

На данный момент продолжается работа над кинофильмом «Иллюзия покоя», посвященная этим боям.