Пукач утверждает, что на него давила адвокат вдовы Гонгадзе и даже накрывала ему стол в зале суда

Бывший начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач утверждает, что адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, а также прокуроры Владимир Шилов, Роман Волошин и судья Печерского районного суда Андрей Мельник якобы оказывали давление на него.

Пукач заявил, что его хотели заставить обвинить в причастности к преступлению других людей.

"Поэтому я оговорил себя. Я не мог называть людей -..<...>... - обвинить бывшего председателя ВР Александра Мороза, бывшего председателя ВР Александра Ткаченко, связать это преступление с отравлением водителей Марчука и Плюща, и втянуть сюда премьер-министра Марчука и председателя ВР Ивана Плюща", - сказал он.

Также, по словам Пукача, другая группа следователей хотела обвинить в совершении преступления Юлию Тимошенко и Александра Турчинова.

"Я закруглял эти фамилии, вычеркивал так, чтобы потом следствию можно было доказать, что это было все. Эти протоколы уже были готовы в других кабинетах", - заявил он.

"Если бы я дал такие показания, которые дали заинтересованные свидетели, в вашем зале человек 50 сидели бы в камере", - добавил Пукач.

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Он также заявил, что во время следствия его закрыли в подвале, "где даже служба безопасности не могла сводить меня ни в туалет, ни принести воды и хлеба".

"Потом мне объяснили: тебя закрыла Генеральная прокуратура так, что даже мы не имели доступа. Так что творится такой беспредел", - подчеркнул Пукач.

Он заявил, что адвокат Мирославы Гонгадзе с первого дня суда, вместе с судьей Мельником, заявили ему "ты получишь пожизненный, если не пойдешь на наши условия".

Пукач обвиняет Теличенко в том, что она якобы в течение трех лет "творила беспредел". По его словам, она постоянно выбирала время, чтобы остаться с ним один на один.

"Она ждала, когда не будет Давыденко и Подольского. И она пыталась склонить меня на условия Мирославы из фонда Гонгадзе: будут оплачивать мне адвокатов, будут мне доставлять передачи - так, как это делают Костенко, Протасову и Поповичу. Будут туда возить и полностью материальную и моральную поддержку, но только должен быть их адвокат", - добавил он.

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Пукач отмечает, что Теличенко якобы давила на него и угрожала ему от имени руководства государства 2011-2013 годов.

Также Пукач заявил, что адвокат Теличенко с Мельником накрывали ему стол в зале суда.

В свою очередь, Теличенко заявила, что слова Пукача - "глупости" и он придумывает байки.

"Глупости все это. Я говорю, послать счета Пукачу за накрытый стол, или что послать. Ну человек выдумывает, потому что ему все, что осталось, - так это выдумывать какие-то байки. Там нечего комментировать. Он не делал ни одного заявления во время аудиофиксации ни о каком давлении. Там аудиофиксация велась постоянно. Если бы хотя бы волосок с него упал, у него была возможность сразу сказать это под фиксацией", - сказала она.

Также Теличенко подчеркнула, что "фонда Гонгадзе" не существует.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.

Адвокат Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат.

Подольский также обжаловал приговор Пукачу.

24 ноября 2014 года Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

В дальнейшем министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должен происходить в открытом режиме.

8 декабря Апелляционный суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пукачу.

Также 4 февраля 2015 года сообщалось, что СБУ рассекретила материалы дела Пукача.

Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.