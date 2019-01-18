Климкин также добавил, что считает 2018 годом побед против России в судебных инстанциях.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что слушания по всем искам в отношении России состоятся в июне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году.

«Сейчас вопросы российской агрессии впервые, вообще впервые, - это абсолютный прецедент, будут рассматриваться не только в международных судах, а именно в Лондонском суде. И я надеюсь, что ни у кого не возникает никаких сомнений относительно беспристрастности и квалифицированности Лондонского суда», - сказал он.

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Климкин также добавил, что считает 2018-й годом побед против России в судебных инстанциях.

«Впервые это наверняка говорю - у нас в июне будут слушания по всем нашим искам в отношении России. Мы к ним очень тщательно готовимся», - отметил глава МИД.

Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодня действие 49 соглашений с Россией прекращено, еще почти 50 – готовят для этого.