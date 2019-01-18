Климкин: сейчас уже 49 соглашений с РФ прекратили существование

По словам министра, это 2 межгосударственные соглашения, 25 – межправительственных, 19 – межведомственных, 3 – межрегиональных.

По состоянию на сегодня действие 49 соглашений с Россией прекращено, еще почти 50 – готовят к этому.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил во время пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году.

«49 соглашений с РФ сейчас прекратили свое существование», - сказал он.

По его словам, это 2 межгосударственные соглашения, 25 – межправительственных, 19 – межведомственных, 3 – межрегиональных.

«Сейчас на проработке находится еще почти 50 сделок. Это, так сказать, второй пакет», - добавил Климкин.