Климкин: сейчас уже 49 соглашений с РФ прекратили существование
13:45, 18 января 2019Политика
76 0
По словам министра, это 2 межгосударственные соглашения, 25 – межправительственных, 19 – межведомственных, 3 – межрегиональных.
Павел Климкин / фото УНИАН
По состоянию на сегодня действие 49 соглашений с Россией прекращено, еще почти 50 – готовят к этому.
Читайте такжеКлимкин пообещал предпринять еще одну попытку добраться до Мариуполя вместе с европейскими коллегами
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил во время пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году.
«49 соглашений с РФ сейчас прекратили свое существование», - сказал он.
По его словам, это 2 межгосударственные соглашения, 25 – межправительственных, 19 – межведомственных, 3 – межрегиональных.
«Сейчас на проработке находится еще почти 50 сделок. Это, так сказать, второй пакет», - добавил Климкин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter