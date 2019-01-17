Бабченко прокомментировал изгнание скандальной украинской журналистки из России

Журналистка еще в Москве в транзитной зоне она пыталась пограничников попросить о политическом убежище, но её, по её же словам, просто вытолкали в шею на нейтральную территорию.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко отреагировал на выдворение из России бежавшей от "кровавой хунты" украинской журналистки Елены Бойко.

Как написал он на странице в Facebook, Бойко на собственном примере почувствовала, что Россия просто использует людей.

"То, что Елену Бойко - пропутинскую украинскую "журналистку", которая бежала от кровавой хунты в Москву и там на все скабеевских истеричных шоу рассказывала, как биндеры едят русских детей и "путин приди памаги спаси" - вышвырнули из России, по решению суда депортировав в Украину, в транзитной зоне она пыталась пограничников попросить о политическом убежище, но её, по её же словам, просто вытолкали в шею на нейтральную территорию, и в Харькове её тут же с ласковыми улыбками приняли под белы рученьки и арестовали, не новость. То, что до дуры на собственной жопе, наконец-то, дошло: "Россия своих не просто бросает. Она их пережевывает и выплевывает. Меня вышвырнули, как использованную грязную тряпку" - сказала она по телефону. "Я бы посоветовала всем этим людям удирать из России" - это уже пофиг. Дошло не дошло, уже плевать. Раньше должно было доходить", - написал Бабченко.

Ранее УНИАН сообщал, что скандальную львовскую журналистку Елену Бойко, которая в августе 2015 года после обысков СБУ сбежала в Москву, принудительно депортировали с территории России.