Бабченко прокомментировал изгнание скандальной украинской журналистки из России
Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко отреагировал на выдворение из России бежавшей от "кровавой хунты" украинской журналистки Елены Бойко.
Как написал он на странице в Facebook, Бойко на собственном примере почувствовала, что Россия просто использует людей.
"То, что Елену Бойко - пропутинскую украинскую "журналистку", которая бежала от кровавой хунты в Москву и там на все скабеевских истеричных шоу рассказывала, как биндеры едят русских детей и "путин приди памаги спаси" - вышвырнули из России, по решению суда депортировав в Украину, в транзитной зоне она пыталась пограничников попросить о политическом убежище, но её, по её же словам, просто вытолкали в шею на нейтральную территорию, и в Харькове её тут же с ласковыми улыбками приняли под белы рученьки и арестовали, не новость. То, что до дуры на собственной жопе, наконец-то, дошло: "Россия своих не просто бросает. Она их пережевывает и выплевывает. Меня вышвырнули, как использованную грязную тряпку" - сказала она по телефону. "Я бы посоветовала всем этим людям удирать из России" - это уже пофиг. Дошло не дошло, уже плевать. Раньше должно было доходить", - написал Бабченко.
Ранее УНИАН сообщал, что скандальную львовскую журналистку Елену Бойко, которая в августе 2015 года после обысков СБУ сбежала в Москву, принудительно депортировали с территории России.