Депортированную из РФ украинскую журналистку арестовали в Харькове

Она отправлена в СИЗО Львова. Адвокат также сообщила о планах обжаловать депортацию журналистки из России.

Скандальную львовскую журналистку Елену Бойко, которая в августе 2015 года после обысков СБУ сбежала в Москву, арестовали в Харькове.

Она отправлена в СИЗО Львова. Об этом "ТАСС" сообщила ее российский адвокат Галина Перфильева.

"Когда мы с ней говорили в последний раз, ее везли в суд Харькова для избрания меры пресечения. В настоящий момент суд арестовал ее, после чего моя доверительница будет отправлена в СИЗО Львова", - заявила она.

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Согласно данным, заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 110. УК "Призывы к нарушению территориальной целостности страны".

Перфильева также сообщила о планах обжаловать депортацию журналистки из России. "Ее выдворили в среду на основании постановления о принудительном выдворении и постановления об исполнительном производстве. Оба документа датированы 15 января и на обоих стоит отметка о том, что они могут быть обжалованы в десятидневный срок. Таким образом, к настоящему моменту они не вступили в законную силу, и выдворение моей клиентки было незаконным", - сказала адвокат.