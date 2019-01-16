"Путин теряет рейтинг": Денисова объяснила, зачем РФ захватила в плен украинских моряков

Украинский омбудсмен отметила, что взятые в плен украинские моряки должны быть освобождены без каких-либо условий.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова объяснила, зачем президенту РФ Владимиру Путину так называемый «судебный процесс» над военнопленными украинскими моряками.

Об этом она сказала в интервью телеканалу «Прямой» после завершения суда о продлении сроков действия меры пресечения захваченным 24 украинским морякам.

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По мнению Денисовой, таким образом президент России хочет поднять себе рейтинг и вмешаться в избирательный процесс в Украине.

«Я думаю, Путин теряет рейтинг в собственном государстве, и он хочет благодаря тому, что есть «враг», объединить народ РФ для того, чтобы была у него поддержка, потому что те реформы, которые они проводят, в том числе и по повышению пенсионного возраста, - он теряет десятки процентов своей поддержки», - отметила она.

Кроме того, по убеждению Денисовой, президент РФ также хочет вмешаться в избирательный процесс в Украине.

«Безусловно, он хочет играть на поле Украины, для того, чтобы украинский народ избрал того президента, который будет удобнее для президента Путина, поэтому он будет давить и говорить, что есть какие-то люди, которые могут обменять наших военнопленных», - заявила она.

При этом украинский омбудсмен отметила, что взятые в плен украинские моряки должны быть освобождены безоговорочно.

«Кого на кого менять? У нас есть нескрываемый факт российской военной неприкрытой агрессии. Наши военные были на военных кораблях и захвачены военными РФ, в том числе, благодаря боевому оружию, поэтому мы требуем освобождения наших военнопленных моряков без каких-либо условий», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которыя осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

15 января Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки ареста до 24 апреля 20 моряков, 16 января - еще четырем. Защита подаст апелляцию на все решения о продлении ареста военнопленных.