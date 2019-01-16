Россия не хочет обменивать руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского

По мнению главы МИД РФ, это «не будет способствовать» возвращению «к строгому соблюдению обязательств в отношении деятельности журналистов».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обмен руководителя РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского "не будет способствовать" возвращению Украины "к строгому соблюдению обязательств по отношению к деятельности журналистов".

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве по итогам российской внешней политики в 2018 году.

"Я не думаю, что идея обмена, которую, может быть, кто-то воспринимает как интересную, я не думаю, что она будет способствовать тому, чтобы украинские власти вернулись к строгому соблюдению своих обязательств по отношению к деятельности журналистов. Подобные идеи могут только подогревать желание тех, кто готов использовать журналистов как разменную монету в своих неблаговидных целях", - сказал Лавров.

По его словам, Россия предпринимает усилия для освобождения Вышинского по линии международных организаций и по каналам союзов журналистов, а также в двухсторонних контактах с другими странами с целью "воздействия на Киев".

Он назвал обвинение Вышинскому "абсурдным". "Заверяю вас, что мы будем делать все, чтобы восторжествовало право и чтобы журналист был освобожден и вернулся к своим профессиональным обязанностям", - пообещал Лавров.

Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют государственную измену и проведения подрывной информационной деятельности против Украины.

17 мая Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В декабре суд продлил арест подозреваемого по 27 января 2019 года.

10 января досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершилось.

В пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым сообщили, что рассматривать по существу дело Вышинского будет один из районных судов Киева.