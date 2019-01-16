Россия не хочет обменивать руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обмен руководителя РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского "не будет способствовать" возвращению Украины "к строгому соблюдению обязательств по отношению к деятельности журналистов".
Читайте такжеВ Херсоне суд оставил руководителя РИА "Новости Украина" Вышинского под стражей до 27 января
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве по итогам российской внешней политики в 2018 году.
"Я не думаю, что идея обмена, которую, может быть, кто-то воспринимает как интересную, я не думаю, что она будет способствовать тому, чтобы украинские власти вернулись к строгому соблюдению своих обязательств по отношению к деятельности журналистов. Подобные идеи могут только подогревать желание тех, кто готов использовать журналистов как разменную монету в своих неблаговидных целях", - сказал Лавров.
По его словам, Россия предпринимает усилия для освобождения Вышинского по линии международных организаций и по каналам союзов журналистов, а также в двухсторонних контактах с другими странами с целью "воздействия на Киев".
Он назвал обвинение Вышинскому "абсурдным". "Заверяю вас, что мы будем делать все, чтобы восторжествовало право и чтобы журналист был освобожден и вернулся к своим профессиональным обязанностям", - пообещал Лавров.
Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют государственную измену и проведения подрывной информационной деятельности против Украины.
17 мая Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В декабре суд продлил арест подозреваемого по 27 января 2019 года.
10 января досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершилось.
В пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым сообщили, что рассматривать по существу дело Вышинского будет один из районных судов Киева.