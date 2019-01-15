"Сделал много добра для украинцев в Польше": Порошенко отреагировал на известие о смерти мера Гданська
02:25, 15 января 2019Политика
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Президент Петр Порошенко отметил вклад мэра Гданьска Павла Адамовича в украинско-польские отношения.
Порошенко выразил соболезнования в связи с убийством мэра Гданська / УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью мэра Гданьска Павла Адамовича.
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Об этом он написал в Facebook. «Шокирован известием о трагической смерти мэра Гданьска Павла Адамовича. Знаю, как много сделал добра для украинцев в Польше и украинско-польских отношений. Это тяжелая утрата для всех нас», - отметил Порошенко.
Он добавил, что украинцы солидарны с Польшей и польским народом в скорби и молитве.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, в Польше в больнице после нападения скончался мэр Гданьска Павел Адамович. Накануне во время благотворительного рождественского концерта нападавший трижды ударил мэра ножом.
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