В АП считают, что томос об автокефалии является главным стимулом для перехода с бывшей УПЦ МП к ПЦУ

Рубан констатировал, что произошло становление абсолютно канонической, одной из 15 православных церквей мира - Православной церкви Украины.

Руководитель Главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан считает главным стимулом для переходов верующих и духовенства из бывшей УПЦ МП в Православную церковь Украины получение им томоса об автокефалии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из украинских информационных телеканалов. «В первую очередь речь идет о свободном выборе верующих той или иной церкви. Президент не раз говорил о том, что речь не идет о создании государственной церкви, куда будут загонять кого-то, речь идет о том, что подавляющее большинство православных Украины хотели и хотят иметь независимую церковь. Это был ключевой фактор, который повлиял на решение обратиться к Вселенскому патриарху за томосом об автокефалии и это было решающим в самом факте принятия этого решения», - заявил он.

По словам Рубана, сейчас будет происходить процесс переходов. «Он не так прост, в том смысле, что хочется, чтобы он прошел спокойно, без насилия», - добавил чиновник АП.

Он отметил, что для прихожан главным стимулом для перехода является то, что «появился томос об автокефалии, произошло становление совершенно канонической, одной из 15 православных церквей мира - Православной церкви Украины».

То есть, по его словам, если раньше на кого-то действовали аргументы на тему, что какая-то церковь признана, а какая-то не признана, то сейчас этих аргументов уже нет.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.