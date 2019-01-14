Порошенко наградил орденами двух митрополитов УПЦ МП, которые перешли в ПЦУ

Соответствующий указ президента размещен на его официальном сайте.

Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами трех митрополитов за личные заслуги в создании независимой Православной церкви Украины.

Текст соответствующего указа №7/2019 размещен на официальном сайте главы государства.

Читайте такжеТомос об автокефалии ПЦУ вернулся в Украину – Порошенко

«За значительный вклад в утверждение духовности, милосердия и межконфессионального согласия, весомые личные заслуги в развитии независимой Православной церкви Украины, многолетнее добросовестное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Шостацкого Владимира Ивановича (Симеона) - митрополита; наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Драбинко Александра Николаевича (Александра) - митрополита; наградить орденом «За заслуги» II степени Абрамчука Степана Васильевича (Андрея) - митрополита», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и Украинской автокефальной православной церкви. УПЦ МП не поддержала собор, в нем приняли участие только два митрополита УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

В ходе собора избрали предстоятелем единой Православной церкви Украины митрополита Епифания.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии, а 6 января вручил его в Стамбуле предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.