Порошенко: наша церковь является канонической, теперь пусть РПЦ покажет свой томос

Глава государства заявил, что с образованием ПЦУ Украина снимает ярмо Московской церкви и империи.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к русской православной церкви с предложением продемонстрировать их томос об автокефалии с необходимыми подписями.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления в Виннице.

«Никто не вправе перед украинцами закрывать двери храма божьего, признавать кто каноничен, а кто не каноничен», - заявил он.

«Теперь уже наша церковь (ПЦУ - УНИАН) является канонической, а пусть теперь они (РПЦ - УНИАН) сейчас сами разберутся - покажут томос. А где их томос? Сталиным подписан? Правда - ее не спрячешь», - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, двери каждого храма должны быть открытыми перед украинцами.

«Украинец не должен спрашивать, какого патриархата церковь, потому что он к Богу идет и вся церковь должна быть едина», - подчеркнул он.

Порошенко также заявил, что Украина с образованием ПЦУ снимает ярмо Московской церкви и империи.

«Никто уже и не способен остановить Украину и украинцев в нашей работе на нашем пути по развитию собственного государства. Никто не может остановить украинцев, которые отходят прочь от Российской империи и Советского Союза. Никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают ярмо Московской церкви и московской империи. Никто не может остановить украинцев в нашем пути к свободе, к ЕС», - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, церковь должна быть защищена от влияния государства, особенно, когда это государство иностранное - российское.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.