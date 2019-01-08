Суд признал противоправным решение Парубия о запрете депутатских командировок в пленарные недели

В суде подчеркнули, что, согласно закону «О статусе народного депутата Украины», никто не имеет права ограничивать полномочия парламентария, кроме случаев, предусмотренных Конституцией и законами Украины.

Окружной административный суд Киева признал противоправным решение председателя Верховной Рады Андрей Парубия о запрете депутатских командировок в пленарные недели.

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Как сообщает пресс-служба Окружного админсуда столицы, суд принял решение о частичном удовлетворении административного иска народного депутата Сергея Власенко к председателю Верховной Рады о признании противоправным запрета депутатских командировок в пленарные недели.

В сообщении сказано, что в частности, суд признал противоправным и отменил пункт распоряжения председателя парламента «О некоторых вопросах соблюдения прав, выполнения обязанностей и усиления ответственности народного депутата Украины в Верховной Раде Украины», где речь идет о том, что не осуществляются командировки народных депутатов в недели, которые отведены для пленарных заседаний парламента в соответствии с календарным планом работы очередной сессии Верховной Рады, кроме командировок для участия в официальных парламентских делегациях.

«Также суд признал противоправными действия спикера по подготовке и направлении письма, которым отказано в согласовании командировки народных депутатов Украины», - отмечает пресс-служба суда.

«Суд принял соответствующее решение, несмотря на то, что полномочия председателя Верховной Рады Украины, которые установлены Конституцией Украины и законом «О Регламенте Верховной Рады Украины», не могут подразумеваться как полномочия, которые наделяют правом спикера парламента устанавливать новые права/обязанности или создавать ограничения в работе народного депутата при выполнении им своих полномочий, в частности, в осуществлении командировок.

В соответствии с законом «О статусе народного депутата Украины», никто не имеет права ограничивать полномочия парламентария, кроме случаев, предусмотренных Конституцией и законами Украины. В то же время, распоряжением не могут устанавливаться ограничения на осуществление полномочий народного депутата Украины, поскольку оно не является нормативно-правовым актом», - подчеркнули в пресс-службе суда.

Рассмотрение дела длилось с марта 2018 года.