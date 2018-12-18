Почти полчаса Рада не могла принять ни одного решения из-за нардепов-прогульщиков

Парубий грозит депутатам опубликовать список отсутствующих депутатов в официальном органе парламента - газете "Голос Украины".

Верховная Рада почти полчаса не могла принять ни одного решения из-за отсутствия части депутатов в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий ставил несколько законопроектов на рейтинговое голосование с тем, чтобы не вносить их в сессионный зал, если нет достаточной поддержки, потому что тогда законопроект будет считаться отклоненным.

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Ни один из предложенных законопроектов не набирал даже 200 голосов, а для результативного голосования необходимо минимум 226.

Парубий отметил, что опубликует в "Голосе Украины" список депутатов, которые отсутствовали на заседании парламента. "Пусть знают все, кто в то время, когда в стране военное положение, во время ВРУ находится за пределами ВРУ. Кто думает, что так можно обращаться с ВРУ, тот очень глубоко ошибается", - подчеркнул спикер парламента.

Он заявил, что проведет рейтинговое голосование на присутствие депутатов в зале. После его слов сработало 238 кнопок. Но после того, как он снова ставил рейтинговое голосование по законопроекту о государственной поддержке угольной отрасли, то снова набралось только 197 голосов. Но парламент все-таки начал рассмотрение данного законопроекта.