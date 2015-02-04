Чего ожидать Киеву от визита Госсекретаря США Джона Керри

5 февраля этого года Киев посетит Государственный секретарь США Джон Керри. Как стало известно, во время визита он встретится с Президентом Украины Петром Порошенко, Премьер-министром Арсением Яценюком, Министром иностранных дел Павлом Климкиным и депутатами Верховной Рады Украины.

Что же ожидать украинцам от визита Госсекретаря?

К сожалению, ситуация, в которой оказалась Украина в начале февраля является малоутешительной - бездарная внешняя политика привела страну в «мирный тупик», России удалось втянуть нас в войну на истощение, реформы тормозятся, люстрация остановлена, несмотря на многочисленные заявления, отсутствуют реальные результаты широко анонсированной борьбы с коррупцией и расследовании резонансных преступлений и возврата средств, украденных семьей Януковича, практически каждый день растут цены и стоимость жизни граждан.

Отсутствие готовности военно-политического руководства страны брать на себя персональную ответственность за неудачи в военных действиях на Востоке и мобилизация без объявления военного положения все больше повышают уровень недовольства в обществе.

То есть, весомых аргументов для предметной дискуссии с США у официального Киева пока нет.

Тем временем, Украине срочно нужна дальнейшая американская помощь, в частности летальное оружие, хотя бы оборонительного характера (lethal defensive military assistance), что явно обсуждалось 20 января этого года во время пребывания в Киеве Командующего сухопутных войск США в Европе генерала Бена Ходжеса.

Все это, несомненно, будет в центре внимания во время украинско-американских переговоров. Очевидно, Вашингтон, который хорошо знаком с реальной ситуацией, предоставит Киеву месседж о том, что времени для реформ практически не осталось.

Услышат ли его на Печерских холмах, мы должны узнать уже в ближайшее время.

Ведь совсем не случайно, Посол США в Украине Джеффри Пайєтт в недавнем интервью газете «Зеркало недели» провел своеобразную информационную артподготовку перед приездом в Киев главы американской дипломатии и отметил: «Торможение реформ первые 11 месяцев после революции породило фрустрацию. Для меня очевидно, что их проведение является требованием украинского гражданского общества и обычных граждан. А также - мощным оружием сопротивления Владимиру Путину. ...Но я сегодня абсолютно уверен: если вы будете продолжать вести дела так, как они шли до этого, или если политические и бизнес-элиты будут пытаться организовать свое взаимодействие так, как это делалось обычно, тогда встанет вопрос: "выживет Ли Украина?". Это вопрос жизни и смерти.»

И уж совсем не случайно в Киеве 28 января этого года был Министр финансов США Джейкоб Дж. Лью, который обсуждал вопрос «широкого пакета поддержки» Украине, а также «искоренение коррупции, реформ в энергетическом секторе, «оздоровление» финансовой системы, улучшение бизнес-климата и восстановление финансового сектора».

В этой связи «Майдан иностранных дел» уже в который раз хотел бы подчеркнуть, что сегодня очевидными и главными врагами новой Украины являются не российские наемники на Востоке, а коррупция, отсутствие реформ и агентура Кремля в середине страны.

Не секрет, что кредит народного доверия руководству Украины уже практически исчерпан. А в то же время правительство Соединенных Штатов Америки, как и Европейский Союз не требует от украинской власти ничего другого и ничего больше, чем хотят сами украинцы.

Удовлетворение украинской властью требований и потребностей украинцев, как не иронично это звучит, на сегодня, является главным аргументом для США относительно определения возможностей дальнейшей помощи Украине.

По нашему мнению, соответствующее решение в отношении Украины должно быть принято Президентом США уже в ближайшее время.

Есть над чем, наконец, задуматься и на Банковой, и на Грушевского, и на Михайловской.

Или не так?