В НАПК рассказали о ряде коррупционных нарушений в декабре

В частности, в отношении политических партий в декабре Нацагентство составило и направило в суд 12 административных протоколов за нарушения в порядке предоставления отчета политической партии.

В течение декабря 2018 года Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 59 админпротоколов, в Нацполицию, НАБУ и прокуратуру - 37 заключений о выявленных признаках уголовных правонарушений.

Читайте такжеЭксперты определили пятерку главных реформаторов страны

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Так, в отношении политических партий в декабре Нацагентство составило и направило в суд 12 административных протоколов за нарушения в порядке представления отчета политической партии в соответствии со ст. 212-21 КУоАП.

"По результатам проверок в 13 из 69 проверенных деклараций выявлены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а также установлены признаки умышленного непредставления 24 деклараций", - говорится в сообщении ведомства.

8 протоколов составлено за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, 2 - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов, 19 протоколов - за несоблюдение должностными лицами требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.