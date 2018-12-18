В НАПК напомнили чиновникам, что "подарки" от Святого Николая не для них

В ведомстве подчеркнули, что подарок на сумму от 1 921 гривен придется вернуть Святому Николаю обратно.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции напомнили, что «подарки» от Святого Николая чиновникам лучше не дарить.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на свой странице в Facebook.

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«Уважаемый Святой Николай и все, кто передает через него поздравления субъектам декларирования! Напоминаем вам, что вашу безграничную щедрость при выборе подарка лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненным к ним лицам следует проявлять только к близким лицам. В противном случае подарок на сумму от 1 921 грн придется вернуть Святому Николаю обратно», - говорится в сообщении.

Также в НАПК напомнили и о запрете таким лицам получать подарки от подчиненных.

«Поэтому, чтобы не причинить своим руководителям лишних хлопот в виде протокола об административном правонарушении, не искушайте их своими подарками», - отметили в ведомстве.