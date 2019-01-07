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Порошенко призвал поместные православные церкви мира признавать автокефальную ПЦУ

14:40, 07 января 2019
Политика
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Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины / фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко призвал поместные православные церкви мира признать автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время рождественской литургии в Софийском соборе, первого богослужения после предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.

«Впервые светлый день Рождества Христова мы празднуем в автокефальной Православной церкви Украины! Впервые ее предстоятель Блаженнейший Епифаний вчера сослужил с Вселенским патриархом Варфоломеем и получил из его рук томос - как знак признания самостоятельности нашей украинской церкви », - заявил он.

«Мы призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру, поминать под именем - «Святейшая церковь Украины», как имеющую своей кафедрой исторический город Киев. Сердце Киева - Святая София. И ее тысячелетние стены дождались события, о котором мечтало не одно поколение украинцев», - добавил президент.

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«Теперь первая после томоса служба происходит именно здесь, под сенью Богородицы Оранты - нерушимой стены, которая долгие века хранила этот собор, Киев и всю Украину», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляемую православную церковь.

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Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #автокефалия УПЦ КП#ПЦУ