Порошенко призвал поместные православные церкви мира признавать автокефальную ПЦУ

По словам президента, томос об автокефалии является знаком признания самостоятельности украинской церкви.

Президент Украины Петр Порошенко призвал поместные православные церкви мира признать автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время рождественской литургии в Софийском соборе, первого богослужения после предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.

«Впервые светлый день Рождества Христова мы празднуем в автокефальной Православной церкви Украины! Впервые ее предстоятель Блаженнейший Епифаний вчера сослужил с Вселенским патриархом Варфоломеем и получил из его рук томос - как знак признания самостоятельности нашей украинской церкви », - заявил он.

«Мы призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру, поминать под именем - «Святейшая церковь Украины», как имеющую своей кафедрой исторический город Киев. Сердце Киева - Святая София. И ее тысячелетние стены дождались события, о котором мечтало не одно поколение украинцев», - добавил президент.

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«Теперь первая после томоса служба происходит именно здесь, под сенью Богородицы Оранты - нерушимой стены, которая долгие века хранила этот собор, Киев и всю Украину», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляемую православную церковь.