Реакция Москвы на томос говорит о ее слабости – Порошенко

Президент Петр Порошенко отметил, что российская власть очень рассержена на Вселенский патриархат, потому что он отверг любые претензии Москвы на Украину как ее каноническую территорию.

Президент Петр Порошенко опроверг заявления Москвы о якобы финансовых выгодах, которые вселенский патриарх Варфоломей получил от процедуры предоставления томоса на автокефалию Православной церкви Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он заявил в интервью греческой газете TаNеа.

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«В таких утверждениях нет ничего здравого. Они являются злом как таковым. Но, честно говоря, после годов российской агрессии и нашей борьбы за восстановление суверенитета и территориальной целостности, мы ничего другого от Москвы не ожидали. Тот, кто вспоминает русские истории о «зеленых человечках» в Крыму, «отдыхающих» на Донбассе, MH-17 и Солсбери, не должен снова попасть в ловушки Кремля», - сказал Порошенко.

«Российское руководство известно своей ложью, обманом и фальшивыми новостями. Много раз они были пойманы «с поличным» , распространяя ложь, но они продолжают. Сама природа войны, которую Путин и его режим ведут против демократического мира, предполагает дискредитацию, маркировку и подделку», - добавил он.

Вместе с тем президент отметил, что это подделка, созданная Кремлем, довольно показательна, поскольку показывает, как Москва воспринимает мир.

«Они считают, что без финансового вознаграждения ничего невозможно. Я считаю, что когда дело касается уверенности и веры в Бога, и особенно восстановления исторической правды, нет места для финансовых выгод. Те, кто думают иначе или пропагандируют такие фейки, являются слугами Кремля в его стремлении против независимости Украины и свободного мира как такового», - отметил Порошенко.

«В мире нет денег, которые могли бы купить таких людей как Его святейшество Варфоломей. Думаю, люди в Кремле знают это - и таким образом пытаются фальсифицировать его мотивы. Однако Бог и история знают правду. А те, кто распространяет ложь, в конечном счете терпят крах. Если и есть что-то, от чего Его святейшество патриарх получил пользу, то это от настоящей преданности Украины силе веры, и силе Божьей. Автокефальная Православная церковь Украины обогатит мировое православие», - подчеркнул президент.

По его словам, такая реакция Москвы также свидетельствует и о том, что она слабее, чем считают многие на Западе.

«Это большой урок. Кремль вкладывает все усилия в свой образ, чтобы он был безупречен, непобедим и всемогущ. Это просто еще одна подделка. Поэтому Москва очень разгневана на Константинополь, потому что он отклонил все претензии России в отношении Украины как ее канонической территории», - отметил президент.

При этом он добавил, что Кремль даже не скрывает тот факт, что считает Русскую православную церковь одним из ключевых инструментов удержания Украины в орбите и в рамках «русского мира».

«Создание независимой Православной церкви Украины лишает ее этих возможностей, или серьезно ограничивает их», - сказал президент.

«Все претензии Москвы касаются власти и контроля над территорией, а не веры и любви», - также отметил Порошенко, напомнив, что ситуация в украинском православии обсуждалась в Совете безопасности России под председательством российского президента.

«Когда российский президент говорит, что распад СССР стал для России главной геополитической катастрофой ХХ века, то независимая украинская церковь стала бы второй», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляющуюся православную церковь.