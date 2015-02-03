Польша обещает Украине кредит на 100 миллионов евро

«Это означает, что, например, если украинская власть укажет территорию, которую нужно восстановить, то наши предприниматели туда поедут восстанавливать, а мы в рамках этого кредита заплатим нашим предпринимателям», - сказала Копач после заседания правительства, передает Радио Свобода.

По словам премьера Польши, Евросоюз должен интенсифицировать процесс предоставления помощи Украине. Как заявила Копач, уже в ближайшие дни из ЕС в Украину отправятся очередные гуманитарные конвои.

Премьер-министр Польши также заявила, что 12 февраля предложит Совету Европы ввести санкции против России.

По словам Копач, Варшава не ставит себе целью углубить конфронтацию с Россией, и она не будет безучастно наблюдать за событиями на востоке Украины. Поэтому, пояснила польский премьер-министр, Польша будет настаивать на том, чтобы все государства ЕС были единодушны в вопросе санкций против России.

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«Санкции в отношении России - это не политика Европы в отношении России. Санкции, которые Европа накладывает на Россию - это только ответ на политику России в отношении Украины. Поэтому систематическая деятельность, которая позволит прекратить то, что происходит на востоке Украины, то есть вооруженный конфликт - это приоритет деятельности ЕС на данный момент. Этот конфликт можно закончить только тогда, когда Европа будет говорить в один голос и будет последовательна», - сказала Эва Копач.

Как подчеркнула глава польского Кабмина, Польша заинтересована в том, чтобы Украина как можно скорее стала членом ЕС. Поэтому, говорит Копач, поляки будут помогать украинцам в проведении конкретных реформ.

Координированием этой помощи будет заниматься полномочный представитель польского правительства, у которого будет свой офис в Киеве. Эксперты польского правительства будут помогать своими знаниями и опытом в ряде украинских министерств. В частности, они будут заниматься вопросами преодоления коррупции и внедрение изменений в механизм муниципальных выборов, добавила премьер Польши.