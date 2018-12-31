ЦИК ликвидировала избирательные участки в России: где будут голосовать украинцы

ЦИК изменила границы избирательных участков, образованных при посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, расширив регионами РФ, которые были закреплены за ликвидированными участками.

Центральная избирательная комиссия ликвидировала пять зарубежных избирательных участков, образованных при дипломатических учреждениях в Российской Федерации.

Об этом говорится в постановлении ЦИК №274 от 27 декабря «О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии от 12 апреля 2012 года №67», обнародованном на сайте комиссии.

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В соответствии с документом, ликвидированы избирательные участки: №900075 (при Посольстве Украины в РФ (Москва), №900077 (при Генеральном консульстве в Ростове-на-Дону), №900078 (при Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге), №900117 (при Консульстве Украины в Екатеринбурге), №900118 (при Консульстве Украины в Екатеринбурге).

Также ЦИК изменила границы избирательных участков, образованных при посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, расширив регионами РФ, которые были закреплены за ликвидированными участками.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания по очередным выборам президента Украины.