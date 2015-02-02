Порошенко предложил депутатам объяснить на Майдане, почему они против отмены неприкосновенности

Президент Украины Петр Порошенко считает, что народные депутаты, которые не проголосуют за отмену неприкосновенности, должны будут объяснить свой поступок людям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Национального совета реформ.

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“Я считаю, что это голосование является и будет принципиальным... Кто не проголосует за ограничение депутатской и судейской неприкосновенности – прошу, 18-20 (февраля) на Майдан и каждому объяснить, каким образом мы дальше собираемся жить в стране, когда у нас сохраняется целая каста неприкосновенных”, - сказал президент.

Порошенко также отметил, что “заговорить отмену безнаказанности депутатов требованиями отменить неприкосновенность президента и другими не выйдет”.

“Пожалуйста, готовьте закон о порядке, если такой документ нужен... но не нужно тянуть с отменой депутатской неприкосновенности, ссылаясь на то или другое”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что в четверг, 5 февраля, парламент рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутатов и судей.

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В то же время лидер фракции “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко сегодня, 2 февраля, заявил, что не берется прогнозировать, сколько голосов даст его фракция для снятия депутатской и судейской неприкосновенности.

“Я сейчас не могу сказать, сколько голосов даст фракция «Блок Петра Порошенко». Мы сегодня для этого собираемся на заседание”, - сказал Луценко и отметил, что это вопрос не партийной дисциплины, а дело каждого депутата.