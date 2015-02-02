На этой неделе ВР рассмотрит создание военной милиции и отмену неприкосновенности депутатов
На этой пленарной неделе в четверг, 5 февраля, ВР должна рассмотреть для направления на заключение в КС законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов и судей), а также заслушать отчет генерального прокурора Украины Виталия Яремы.
Как передает корреспондент УНИАН, проектом расписания заседаний на текущую неделю также предполагается в среду, 4 февраля, рассмотреть проект постановления о заявлении ВР “Об обеспечении мира и стабильности на востоке Украины” (1847).
Также 4 февраля будут рассматриваться вопросы ратификации: проект о ратификации соглашения между Украиной и ЕС относительно статуса Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины, а также законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Литвы, Польши и Украины относительно создания совместной военной части.
Читайте такжеГройсман: Рада в четверг рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутатов и судей
Во вторник, 3 февраля, в частности будут рассматриваться законопроекты о Военной милиции и о военно-гражданских администрациях.
5 февраля будут рассматриваться законопроекты об основах государственной региональной политики и о добровольном объединении территориальных общин.
В пятницу, 6 февраля, предполагается заслушать информацию генерального прокурора Украины Виталия Яремы о состоянии законности в государстве в 2014 году.