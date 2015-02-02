На этой неделе ВР рассмотрит создание военной милиции и отмену неприкосновенности депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, проектом расписания заседаний на текущую неделю также предполагается в среду, 4 февраля, рассмотреть проект постановления о заявлении ВР “Об обеспечении мира и стабильности на востоке Украины” (1847).

Также 4 февраля будут рассматриваться вопросы ратификации: проект о ратификации соглашения между Украиной и ЕС относительно статуса Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины, а также законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Литвы, Польши и Украины относительно создания совместной военной части.

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Во вторник, 3 февраля, в частности будут рассматриваться законопроекты о Военной милиции и о военно-гражданских администрациях.

5 февраля будут рассматриваться законопроекты об основах государственной региональной политики и о добровольном объединении территориальных общин.

В пятницу, 6 февраля, предполагается заслушать информацию генерального прокурора Украины Виталия Яремы о состоянии законности в государстве в 2014 году.