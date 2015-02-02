Яценюк проверил охрану ДнепроГЭС

14:21, 02 февраля 2015
Политика
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В понедельник, 2 февраля, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках рабочей поездки в Запорожье посетил филиал Днепровской гидроэлектростанции ОАО «Укргидроэнерго».

Яценюк посетил ДнепроГЭС

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, глава правительства ознакомился с работой центрального пункта управления, щитовой и машинного зала ГЭС.

Директор филиала Днепровской ГЭС ПАО «Укргидроэнерго» Виктор Кучер проинформировал Яценюка о мерах по выполнению поручения по усилению охраны объектов общегосударственного значения.

Напомним, в рамках рабочей поездки в Запорожье Яценюк проведет выездное заседание Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Прямую трансляцию заседания смотрите в 13.00 на Первом национальном телеканале.

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