Яценюк посетит Запорожье

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, анонсируя визит главы КМУ, планом поездки предусмотрено посещение премьер-министром Украины мобильного городка для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой областей на территории Южного микрорайона Запорожья, ДнепроГЭСа, а также встреча с активом Запорожской области в Запорожской ОГА.

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