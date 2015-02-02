Яценюк посетит Запорожье
11:21, 02 февраля 2015Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня с рабочим визитом посетит Запорожскую область.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, анонсируя визит главы КМУ, планом поездки предусмотрено посещение премьер-министром Украины мобильного городка для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой областей на территории Южного микрорайона Запорожья, ДнепроГЭСа, а также встреча с активом Запорожской области в Запорожской ОГА.
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