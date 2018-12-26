Порошенко назвал главную причину непродления военного положения
14:45, 26 декабря 2018Политика
324 0
Глава государства подчеркнул, что российская угроза не исчезла.
Петр Порошенко / REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что, если бы не президентские выборы, которые состоятся 31 марта 2019 года, пришлось бы обратиться в Верховную Раду относительно продления периода действия военного положения.
Читайте такжеПорошенко гарантирует проведение президентских выборов 31 марта 2019 года
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Также я хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась и российская угроза, и возможно, - я буду с вами откровенен, - если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить этот военное положение", - подчеркнул Порошенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Введение военного положения в Украине