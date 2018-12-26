Порошенко назвал главную причину непродления военного положения

Глава государства подчеркнул, что российская угроза не исчезла.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что, если бы не президентские выборы, которые состоятся 31 марта 2019 года, пришлось бы обратиться в Верховную Раду относительно продления периода действия военного положения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Также я хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась и российская угроза, и возможно, - я буду с вами откровенен, - если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить этот военное положение", - подчеркнул Порошенко.