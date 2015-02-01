В Минэкономразвития сократят половину штата и назначат новых руководителей структур ведомства

Уже в ближайшее время в ведомстве сократят до 50% работников, из 25 департаментов оставят 15. Об этом сообщил сам министр Айварас Абромавичус в прямом эфире программы ТСН.Тиждень.

Кроме того, сократят их функции.

А уже в ближайшую среду, 4 февраля, на рассмотрение правительства внесут кандидатуру нового заместителя министра экономразвития.

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Он уточнил, что еще через неделю должны утвердить кандидатуры еще двоих его заместителей.