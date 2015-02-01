В Минэкономразвития сократят половину штата и назначат новых руководителей структур ведомства
22:28, 01 февраля 2015Политика
1126 0
Министерство экономического развития и торговли, как и Украину в целом, ждут кардинальные реформы.
Уже в ближайшее время в ведомстве сократят до 50% работников, из 25 департаментов оставят 15. Об этом сообщил сам министр Айварас Абромавичус в прямом эфире программы ТСН.Тиждень.
Кроме того, сократят их функции.
А уже в ближайшую среду, 4 февраля, на рассмотрение правительства внесут кандидатуру нового заместителя министра экономразвития.
Читайте такжеАбромавичус хочет ликвидировать "Укрэкоресурсы"
Он уточнил, что еще через неделю должны утвердить кандидатуры еще двоих его заместителей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter