Франция и Германия призвали к немедленному прекращению огня на Донбассе

Как сообщила пресс-служба главы государства, собеседники выступают за возвращение всех без исключения пунктов Минских договоренностей, ведь только они являются основой для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Также было согласовано, что не может быть никаких предварительных условий для проведения заседания Трехсторонней контактной группы.

«Порошенко, Меркель и Олланд выразили разочарование по поводу того, что Трехсторонняя контактная группа не достигла прогресса во время последнего заседания в Минске. Президент Порошенко подчеркнул необходимость официальной реакции со стороны России, как стороны Минских договоренностей, на срыв работы Трехсторонней контактной группы», - говорится в сообщении.

Президенты Украины и Франции, а также канцлер Германии договорились продолжить тесную координацию дальнейших шагов для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 января, в Минске состоялась очередная встреча Трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины, России, ОБСЕ, а также представителей боевиков. В переговорах принимали участие экс-президент Украины Леонид Кучма, спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Владислав Дейнего, а также лидер общественной организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

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Кучма после переговоров заявил, что сепаратисты сорвали запланированные на субботу консультации с планом выполнения минских договоренностей. Подписанты соответствующих документов, лидеры «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, в Минск не приехали.

«Встреча участников трехстороннего контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе завершилась безрезультатно, поскольку представители самопровозглашенной Донецкой и Луганской «народных республик» потребовали пересмотреть мирные соглашения», - говорится в заявлении ОБСЕ по итогам переговоров в Минске.