Боевики требуют пересмотра линии разграничения, зафиксированной в Минских соглашениях
Во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске представители группировок «ДНР» и «ЛНР» настаивали, чтобы линией разграничения была линия соприкосновения сторон по состоянию на 31 января.
Об этом сообщил представитель «ДНР» Денис Пушилин по итогам переговоров Группы перед отлетом из Минска, пишет Радио Свобода.
«Во время переговоров «ДНР» и «ЛНР» настаивало, чтобы линией разграничения была фактическая линия соприкосновения сторон на сегодня. Киев настаивает на линии по состоянию на 19 сентября», - заявил Пушилин.
Читайте такжеВ АП объяснили роль Медведчука в "минских встречах"Комментируя непоявление на переговорах в Минске лидеров вооруженных группировок, Пушилин сказал, что руководители «ДНР»и «ЛНР» приедут на переговоры в Минск только после подписания итогового документа и приказа президента Украины Петра Порошенко о приостановлении огня.
Пушилин добавил, что статус экс-президента Украины Леонида Кучмы позволяет только готовить документы, поскольку он не несет ответственности за выполнение соглашений.
Ранее в субботу сам Леонид Кучма назвал виновниками срыва встречи в Минске лидеров «ДНР» и «ЛНР», которые не приехали на переговоры.
Встреча длилась более четырех часов, о достижении каких-либо договоренностей участники не сообщили.
Официальный Киев неоднократно настаивал, что в Минских договоренностях и в дальнейшем четко требует фиксации с боевиками линии контакта по состоянию на 19 сентября прошлого года, что согласовано Минским меморандумом.