Боевики требуют пересмотра линии разграничения, зафиксированной в Минских соглашениях

Об этом сообщил представитель «ДНР» Денис Пушилин по итогам переговоров Группы перед отлетом из Минска, пишет Радио Свобода.

«Во время переговоров «ДНР» и «ЛНР» настаивало, чтобы линией разграничения была фактическая линия соприкосновения сторон на сегодня. Киев настаивает на линии по состоянию на 19 сентября», - заявил Пушилин.

Читайте такжеВ АП объяснили роль Медведчука в "минских встречах"Комментируя непоявление на переговорах в Минске лидеров вооруженных группировок, Пушилин сказал, что руководители «ДНР»и «ЛНР» приедут на переговоры в Минск только после подписания итогового документа и приказа президента Украины Петра Порошенко о приостановлении огня.

Пушилин добавил, что статус экс-президента Украины Леонида Кучмы позволяет только готовить документы, поскольку он не несет ответственности за выполнение соглашений.

Ранее в субботу сам Леонид Кучма назвал виновниками срыва встречи в Минске лидеров «ДНР» и «ЛНР», которые не приехали на переговоры.

Встреча длилась более четырех часов, о достижении каких-либо договоренностей участники не сообщили.

Официальный Киев неоднократно настаивал, что в Минских договоренностях и в дальнейшем четко требует фиксации с боевиками линии контакта по состоянию на 19 сентября прошлого года, что согласовано Минским меморандумом.