В АП объяснили роль Медведчука в "минских встречах"

Об этом Украинской правде сообщили в главном департаменте информационной политики АП.

Как отметили в ответе на запрос УП, в Трехстороннюю контактную группу входят Леонид Кучма, Хайди Тальявини и Михаил Зурабов.

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"О привлечении Медведчука к переговорам по освобождению пленных были предоставлены соответствующие разъяснения в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины от 23 декабря 2014 года. Медведчук назначен СБУ спецпредставителем по вопросам гуманитарного характера по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - отметили в АП.

Относительно участия Леонида Кучмы в Контактной группе, в АП уточнили, что его кандидатуру предложил президент Петр Порошенко соответствующим распоряжением от 8 июля 2014 года.

"Его задачей является реализация мирного плана Президента и внедрение в жизнь Минского протокола от 5 сентября и минского меморандума от 19 сентября. Леонид Кучма имеет самый большой опыт в управлении Украиной ... Привлечение экс-чиновников для ведения переговоров является общепризнанной мировой практикой", - отметили в администрации.

При этом в АП уточнили, что государственное финансовое обеспечение для участия Медведчука и Кучмы в переговорах не выделяются.

"Указанные лица работают на общественных началах", - подчеркнули в АП.