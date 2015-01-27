МИД: Кучма останется официальным представителем Украины в контактной группе
Второй президент Леонид Кучма останется официальным представителем Украины в контактной группе по Донбассу.
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Перебийнис.
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Ранее появилась информация, что самопровозглашенные «ЛНР» и «ДНР» рассчитывают на замену представителя Украины в переговорах на Виктора Медведчука. «Мне не известно об этих переговорах. Очевидно, если такое и произошло, то речь шла о той работе, которая проводится по освобождению заложников. А что касается трехсторонней контактной группы, то официальным представителем Украины является экс-президент Леонид Кучма, и никаких заседаний трехсторонней контактной группы в том формате встречи, где присутствуют представители незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", в течение последних дней не происходило»,– заявил Евгений Перебыйнис.