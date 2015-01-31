Экс-прокурора Сумщины, который разгонял Евромайдан, отпустили под личное обязательство

Бывшему прокурору Сумской области Руслану Белоконю, который преследовал активистов Евромайдана, избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, прокуратура Сумской области обратилась в Зареченский районный суд Сум с ходатайством об избрании меры пресечения бывшему прокурору Сумской области в виде домашнего ареста. Однако, суд отказал в удовлетворении указанного ходатайства и избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, что прокуратурой Сумской области 27 января 2015 года бывшему прокурору Сумской области объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению митингов), ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с фальсификацией) Уголовного кодекса Украины.

Во время расследования установлено, что бывшее высокопоставленное должностное лицо, желая помешать организации и проведению в г. Сумы Евромайдана, 27 и 28 января 2014 года подписал пять сообщений о подозрении депутатам Сумского городского совета, которые принимали участие в указанном мероприятии.