НФ примет решение о выдвижении кандидата в президенты на съезде партии 2 февраля - Бурбак
12:43, 21 декабря 2018Политика
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Вчера вечером состоялось заседание Политического совета партии "Народный фронт".
Бурбак назвал дату проведения съезда / фото nfront.org
"Народный фронт" проведет съезд партии 2 февраля 2019 года.
Об этом сообщил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время общения с журналистами в кулуарах парламента, сообщается на сайте партии.
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"Вчера вечером состоялось заседание Политического совета партии "Народный фронт", где было принято решение о проведении съезда партии 2 февраля 2019 года. На нем будет принято решение о выдвижении кандидата от Политической партии "Народный фронт", - заявил Максим Бурбак.
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