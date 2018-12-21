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Коломойский рассказал, кто из кандидатов в президенты финансируется олигархами

01:59, 21 декабря 2018
Политика
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Коломойский говорит, что пока не может никого из политиков финансировать / фото УНИАН

"Пинчук никого не финансирует; Левочкин – Бойко. У Ахметова, насколько я понимаю, Ляшко у него давний проект, а так, видимо, помогать будет всем остальным поровну. Фирташ – Бойко. Медведчук – не знаю. Ходят слухи, что Тимошенко, но я в это не верю", - рассказал бизнесмен в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона", передает ТСН.

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Сам Коломойский говорит, что болеет за Тимошенко, Владимира Зеленского, Святослава Вакарчука и даже за Ляшко.

"Я болею за всех, кто опередит Петра Алексеевича в первом туре", - сказал бизнесмен.

Вместе с тем Коломойский говорит, что пока не может никого из политиков финансировать, поскольку суд ограничил его в расходах.

Напомним, Игорь Коломойский уверен, что Петра Порошенко не переизберут на новый президентский срок.

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Теги: #Коломойский#олигархи#выборы президента