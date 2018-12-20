Парубий подписал закон о переименовании УПЦ МП

Сегодня соответствующий законопроект поддержали 240 народных депутатов.

редседатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон, который позволит переименовать УПЦ МП с указанием её принадлежности к России.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил в начале вечернего заседания парламента.

Парубий напомнил, что теперь закон направлен на подпись к президенту.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 декабря, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой располагается за пределами Украины в государстве, которое законом признано таким, которое осуществляет военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины (регистрационный номер 5309).

За это решение проголосовали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, УПЦ МП может выбрать любой вариант названия, законом установлено только одно ограничение - церковь, которая подчинена государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в воинских частях.