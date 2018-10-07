СБУ обнародовала данные еще 206 наемников ЧВК «Вагнер»
Служба безопасности Украины обнародовала данные еще 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из состава частной военной компании «Вагнер», которые ранее были идентифицированы как участники «пригожинского наступления» в Сирии в районе Дейр-эз-Зора 7 февраля 2018 года.
Соответствующий список с персональными данными доступен на сайте СБУ.
При этом отмечается, что в списке есть 8 наемников, которые погибли или умерли от ранений.
«Почти все погибшие в 2014-2016 годах принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских террористических формирований, некоторые из них активно способствовали российской аннексии АР Крым (Короленко О.А.), или направлялись российскими спецслужбами на подконтрольную территорию Украины для совершения террористических актов и диверсий (Оганесян Р.Г., задержан в июле 2014 года в Днепропетровской области, обменен на украинских заложников)», - говорится в сообщении.
Таким образом, по данным СБУ, подтвержденное число погибших и умерших от ран наемников «Вагнера» в результате боевого столкновения в Сирии 7 февраля 2018 года уже составляет 58 человек.
При этом спецслужба опубликовала дополнительную информацию о еще одном иностранце в составе ЧВК «Вагнер» - гражданина Республики Узбекистан Дилшода Мамаджанова. Он, как утверждается, получил тяжелое ранение, а затем его российским военным самолетом вывезли из Сирии в Россию. Копия всех страниц паспорта Мамаджанова свидетельствует о его отправке в Сирию из Ростова-на-Дону в составе очередной партии тайного военного контингента «Вагнера» 30 августа 2017 года.
«Показательно, что в паспорте отсутствуют какие-либо отметки о прохождении пограничного контроля на территории САР. Указанное в очередной раз подтверждает факт целенаправленного сокрытия на высшем уровне РФ факт участия российских военных в террористической деятельности на территории других стран», - заявили в ведомстве.
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Как подчеркивают в СБУ, после обнародования в июле и сентябре этого года информации с разоблачением «лжи российских официальных лиц» (персональные данные 50 погибших «вагнеровцев» во время так называемого «пригожинского наступления» 7 февраля 2018 года в Сирии в районе Дейр-эз-Зора) 3 сентября был издан указ президента РФ, которым информация о членах «Вагнера» как внештатных сотрудниках ГУ ГШ ВС РФ отнесена к государственной тайне.
«Этот указ призван запретить под угрозой уголовного наказания любые дальнейшие попытки журналистов, работающих в России, донести правду о преступлениях и многочисленных потерях членов «российских частных армий» в мире. Но это попытка российских властей только активизирует дальнейшее разоблачение преступлений», - отметили в СБУ.
В ведомстве также напомнили, что 7 октября 2017 года было начато обнародование фактов террористической деятельности в Украине спецподразделения российских спецслужб под названием ЧВК «Вагнер». С тех пор на сайте СБУ, в частности, размещены аудиозаписи разговоров руководителей террористов с их кураторами от ГУ ГШ ВС РФ, «которые не оставляют никакого сомнения: наемники «Вагнера» являются инструментами гибридной агрессии России против всего мира».
В пресс-центре заявили, что в целом потери членов «Вагнера» в Украине и Сирии превышают 600 человек.