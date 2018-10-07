СБУ обнародовала данные еще 206 наемников ЧВК «Вагнер»

Обнародованы том числе и персональные данные еще 8 погибших наемников.

Служба безопасности Украины обнародовала данные еще 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из состава частной военной компании «Вагнер», которые ранее были идентифицированы как участники «пригожинского наступления» в Сирии в районе Дейр-эз-Зора 7 февраля 2018 года.

Соответствующий список с персональными данными доступен на сайте СБУ.

При этом отмечается, что в списке есть 8 наемников, которые погибли или умерли от ранений.

«Почти все погибшие в 2014-2016 годах принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских террористических формирований, некоторые из них активно способствовали российской аннексии АР Крым (Короленко О.А.), или направлялись российскими спецслужбами на подконтрольную территорию Украины для совершения террористических актов и диверсий (Оганесян Р.Г., задержан в июле 2014 года в Днепропетровской области, обменен на украинских заложников)», - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным СБУ, подтвержденное число погибших и умерших от ран наемников «Вагнера» в результате боевого столкновения в Сирии 7 февраля 2018 года уже составляет 58 человек.

При этом спецслужба опубликовала дополнительную информацию о еще одном иностранце в составе ЧВК «Вагнер» - гражданина Республики Узбекистан Дилшода Мамаджанова. Он, как утверждается, получил тяжелое ранение, а затем его российским военным самолетом вывезли из Сирии в Россию. Копия всех страниц паспорта Мамаджанова свидетельствует о его отправке в Сирию из Ростова-на-Дону в составе очередной партии тайного военного контингента «Вагнера» 30 августа 2017 года.

«Показательно, что в паспорте отсутствуют какие-либо отметки о прохождении пограничного контроля на территории САР. Указанное в очередной раз подтверждает факт целенаправленного сокрытия на высшем уровне РФ факт участия российских военных в террористической деятельности на территории других стран», - заявили в ведомстве.

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Как подчеркивают в СБУ, после обнародования в июле и сентябре этого года информации с разоблачением «лжи российских официальных лиц» (персональные данные 50 погибших «вагнеровцев» во время так называемого «пригожинского наступления» 7 февраля 2018 года в Сирии в районе Дейр-эз-Зора) 3 сентября был издан указ президента РФ, которым информация о членах «Вагнера» как внештатных сотрудниках ГУ ГШ ВС РФ отнесена к государственной тайне.

«Этот указ призван запретить под угрозой уголовного наказания любые дальнейшие попытки журналистов, работающих в России, донести правду о преступлениях и многочисленных потерях членов «российских частных армий» в мире. Но это попытка российских властей только активизирует дальнейшее разоблачение преступлений», - отметили в СБУ.

В ведомстве также напомнили, что 7 октября 2017 года было начато обнародование фактов террористической деятельности в Украине спецподразделения российских спецслужб под названием ЧВК «Вагнер». С тех пор на сайте СБУ, в частности, размещены аудиозаписи разговоров руководителей террористов с их кураторами от ГУ ГШ ВС РФ, «которые не оставляют никакого сомнения: наемники «Вагнера» являются инструментами гибридной агрессии России против всего мира».

В пресс-центре заявили, что в целом потери членов «Вагнера» в Украине и Сирии превышают 600 человек.