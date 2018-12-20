Удар по империи: эксперт объяснил, как создание поместной церкви в Украине разрушило идею "русского мира"

В ситуации с предоставлением автокефалии украинской церкви РПЦ, по мнению эксперта, повела себя "глупо и агрессивно".

Создание Православной церкви Украины - это исторический и цивилизационный перелом, нанесший удар не только по "глобализму российского православия", но и по политическим амбициям Москвы. Это свидетельство окончательного провала идеи "русского мира".

Такое мнение высказала российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова, пишет "Главред".

"Конечно, автокефалия украинской православной церкви - это исторический и цивилизационный перелом. Мы этот факт еще не ощутили полностью. Это удар и по российской державности. И по глобализму российского православия. И по старой русской идентичности. И по политическим амбициям Кремля. Смирится ли старая империя с таким ударом? Не думаю", - говорит Шевцова.

Эксперт считает, что ни Кремль, ни руководство РПЦ еще не освоились c новой ситуацией. "Думаю, что Кирилл будет пытаться препятствовать переходу подчиненных ему приходов в лоно Православной церкви Украины", - прогнозирует она.

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В ситуации с предоставлением автокефалии украинской церкви РПЦ, по мнению Шевцовой, повела себя "глупо и агрессивно".

"Почему Константинополь пошел навстречу Киеву? Видимо, учел и потребность Украины в своей церкви. И потому, что российский патриархат вел себя удивительно глупо и агрессивно в этом вопросе. Будь наши иерархи умные, сами бы предоставили бы украинской церкви автокефалию", - заключила она.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

17 декабря Синод бывшей УПЦ МП освободил от должностей священников, участвовавших в Объединительном соборе, в числе которых двое архиереев - митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).