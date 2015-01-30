"Айдар" пообещали не расформировывать, но бойцы митингуют под воротами Минобороны

Об этом из места событий сообщает корреспондент Еспресо.TV.

Шины, которыми ранее был заблокирован Воздухофлотский проспект, бойцы отнесли к автомобильным воротам Министерства обороны. Сирену, которая звучала здесь утром, выключена. Наготове стоят несколько пожарных машин.

В то же время пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге заявил, что "Айдар" не будет расформировываться, а останется одной из главных боевых единиц Минобороны.

Читайте также"Айдар" собираются расформировать - пресс-секретарь батальона

"Это подразделение, которое зарекомендовало себя очень положительно и имеет огромный опыт, оно не подлежит расформированию. Оно будет использоваться, оно имеет статус штурмового батальона. Это одна из главных боевых единиц, которая есть в составе Минобороны", - сказал Лысенко.

Он сообщил, что сейчас проводятся штабные процедуры по изменению печати, названия и номера воинской части.

Также предусматривается усиление батальона, в частности, его доукомплектование личным составом и боевой техникой.

Секретарь СНБО объяснил, что эти процедуры осуществляются для предотвращения возможных нарушений.

"Раньше была информация о том, что кто-то пытался использовать ситуацию с исчезновением печати этой воинской части, чтобы таких разговоров не было, было принято решение о перерегистрации документации и изготовление новой печати этой боевой части. Чтобы это не стало поводом для того, чтобы в эту часть не прилипли лишние лица", - сказал Лысенко.