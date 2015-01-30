"Айдар" опровергает информацию о расформировании
10:34, 30 января 2015Война
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Сообщения о расформировании батальона "Айдар" являются провокацией.
В "Айдаре" опровергли информацию о расформировании /Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении пресс-службы батальона в соцсети. "Любые информационные сообщения о расформировании нашей воинской части являются провокацией! Юлия Евдокимова не является пресс-секретарем батальона "Айдар" и не вправе делать заявления от имени в/ч В2950 (до 17.01.2015 – в/ч В0624) батальона "Айдар", - говорится в сообщении.
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Ранее в СМИ появилась информация о расформировании "Айдара" со ссылкой на пресс-секретаря батальона Юлию Евдокимову.
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