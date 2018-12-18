Принятие резолюции Генассамблеи ООН по Крыму снова сбило российскую спесь - Яценюк

По мнению лидера НФ, этот важный документ продолжает и развивает корпус международных документов по противодействию агрессии России.

Генеральная ассамблея ООН, поддержав на своем заседании 18 декабря резолюцию по ситуации в оккупированном Крыму, снова сбила российскую спесь.

Об этом в своей заметке на Facebook 18 декабря написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

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"Вчера российскую спесь снова сбили. Генеральная Ассамблея ООН одобрила беспрецедентно жесткую резолюцию в поддержку Украины и с требованием демилитаризации Крыма. Прекрасный ответ на вчерашние реплики Кремля о каких-то "провокациях" с украинской стороны", - подчеркнул Яценюк.

"Этот важный документ продолжает и развивает корпус международных документов по противодействию агрессии России, который наше правительство начало формировать с одобрения исторической резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 24 марта 2014 года", - подчеркнул он.

Даже такая сложная структура, как Всемирная Организация, ясно говорит Москве: "Не врите, прекратите наращивать оружие, убирайтесь вон из Украины и наконец успокойтесь", - подчеркнул лидер НФ.

Арсений Яценюк выразил благодарность украинским дипломатам и всем партнерам Украины за важную новость.

"Помним о поддержке тех, кто выступил в пользу резолюции. И не забывайте тех, кто проголосовал против. Им стоит посочувствовать - они голосовали против себя", - написал Арсений Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Генассамблея ООН поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19 стран, воздержались 72.

В резолюции выражается настойчивый призыв к Российской Федерации вывести войска с оккупированной украинской территории Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий.

Также высказана серьезная обеспокоенность по поводу милитаризации Крыма Российской Федерацией как государством-оккупантом.

Кроме того, выражается «серьезная обеспокоенность относительно опасного обострения напряженности и неоправданного применения силы Российской Федерацией против Украины, в том числе против трех судов Военно-морских судов Вооруженных сил Украины 25 ноября 2018 года в Черном море». Страны-подписанты резолюции призвали РФ безусловно и немедленно освободить корабли, экипажи и технику