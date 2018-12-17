Украинских военнопленных моряков будут защищать крымские и российские адвокаты - Денисова

Защищать украинских моряков согласились более 80 адвокатов из России и оккупированного Крыма, из них были отобраны 34 защитника.

Украинских военнопленных моряков, удерживаемых в следственных изоляторах "Матросская тишина" и "Лефортово" в Москве, будут защищать крымские и российские адвокаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила на брифинге.

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По ее словам, в ответ на обращение украинских консулов в России согласились защищать украинских моряков 82 адвоката, после этого их кандидатуры были проверены Службой безопасности Украины на предмет возможного сотрудничества с Федеральной службой безопасности РФ против Украины и были отобраны 34 защитника, старшим группы адвокатов был назначен московский адвокат Николай Полозов.

«Было важно, чтобы в эту группу адвокатов не попали разного рода «кроты» и эфэсбэшники. Сейчас отобраны 34 адвоката», - сказала Денисова.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».